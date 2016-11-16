Власти Германии готовы к возможному вмешательству России в ход выборов

Об этом в интервью Reuters заявил глава внутренней разведки "Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен, передает Европейская правда.

Маасен напомнил о громком прошлогоднем деле, когда российские СМИ сообщили о "девочке из Берлина российского происхождения", которая якобы была похищена и изнасилована мигрантами.

"Это может снова повториться в следующем году и мы обеспокоены", - заявил Маасен.

Читайте такжеПорошенко: РФ наполнила демократический мир своими параноидальными идеями

"У нас сложилось впечатление, что это часть гибридной угрозы, которая стремится повлиять на общественное мнение и процесс принятия решений", - добавил он.

Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе озвучила подобные опасения, заявив, что появились признаки интернет-атак и дезинформационных кампаний по России.

Маасен отметил, что очень важно публично разоблачать такие кампании.

"Когда люди понимают, что информация, которую они получают, является неправдой, то тогда токсична ложь теряет свою эффективность", - добавил он.

В январе сюжет про несовершеннолетнюю девочку Лизу из русскоязычной семьи, которую якобы похитили и изнасиловали предположительно мигранты из стран Ближнего Востока, вышел на российском "Первом канале" в свете временного приостановления Австрией действия Шенгенского соглашения из-за случаев насилия в Германии.

Немецкое правительство опровергло эту информацию. Полиция Берлина заявила, что сообщение о похищении и изнасиловании мигрантами русской девочки, распространенные СМИ РФ, оказались ошибочными. Видео, которое использовал "Первый канал", было опубликовано на YouTube еще в сентябре 2009 года.

Тем не менее, даже после опровержения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Берлин "не заметать под ковер историю с Лизой".