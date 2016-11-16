Штайнмайер рассказал о "прогнозируемо сложном разговоре с лидерами Турции"

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Изначально планировалось, что глава МИД ФРГ во время однодневного визита во вторник, 15 ноября, проведет встречу только со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу. Штайнмайер, однако, был удивлен, когда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым объявили в последнюю минуту, что они тоже хотят с ним встретиться.

Читайте такжеЭрдоган: Запад не сделал для Турции ничего хорошего

Во время визита Штайнмайера глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в частности, обвинил ФРГ в предоставлении убежища курдским боевикам, которые принимают участие в боевых действиях против турецкой армии.

В свою очередь, немецкий министр в очередной раз подчеркнул, что западные страны обеспокоены репрессиями в Турции, которые происходят после июльской попытки военного переворота. Он отметил, что аресты оппозиционных политиков и журналистов выходят за рамки мер, которые Анкара применяет к причастным к попытке переворота. "Пожалуйста, не воспринимайте это (критику, - Ред.) в Турции как высокомерие или как назидание", - отметил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что "понятно, что разница во взглядах не может быть преодолена во время одного визита и нескольких разговоров". "Впрочем, хорошо, что этот визит состоялся, я смог получить собственную картинку того, что происходит в стране, а также поговорил с оппозицией и гражданским обществом", - отметил Штайнмайер. По его словам, прямой контакт лучше, чем обмен обвинению через средства массовой информации. Во время визита министр встретился в Турции также с оппозиционными политиками и правозащитниками.