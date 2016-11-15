Масштабная операция РФ в Сирии: бомбардировки Алеппо возобновились (видео)

Впервые за неделю под удар попали подконтрольные повстанцам районы на востоке Алеппо, хотя российские военные объявили о начале масштабной операции с использованием "Адмирала Кузнецова" в сирийских провинциях Идлиб и Хомс.

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Как пишет The Guardian со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека, в Алеппо уже трое погибших.

"Самолеты режима (Асада - УНИАН) нанесли удары и сбросили бочковые бомбы на ряд районов на востоке Алеппо впервые с 18 октября", - сказал директор мониторинговой группы Рами Абдель Рахман.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что Россия применила ракеты и взлетающие с "Адмирала Кузнецова" самолеты для ударов по "Исламскому государству" в Сирии. Шойгу не упомянул Алеппо, где ИГИЛа нет, но в Обсерватории говорят, что под бомбардировки попала не только провинция Идлиб, но и Алеппо.

Видеозапись одного из ударов по провинции Идлиб появилась на YouTube-канале "гражданской обороны в Идлибе".

В то же время сирийское государственное телевидение заявило о бомбардировках своей авиацией того, что Асад называет "оплотом террористов" в Алеппо.

15 ноября Российская Федерация начала в Сирии операцию с использованием палубной авиации и крылатых ракет, задействован и авианосец "Адмирал Кузнецов".

В этой операции принимают участие "Адмирал Григорович", который осуществлял пуски крылатых ракет "Калибр", береговые ракетные комплексы "Бастион" и впервые в боевых действиях начал участвовать авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".