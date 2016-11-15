Трамп заинтересован в продолжении сотрудничества США с НАТО - Обама

Об этом Обама рассказал журналистам на брифинге, трансляция которого ведется на сайте Белого дома, передает Дождь.

По словам президента, в ходе беседы с ним Трамп выразил большую заинтересованность в сохранении стратегических отношений США с НАТО.

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«Одно из посланий, которое я могу передать странам НАТО - это его (Трампа, - ред.) приверженность НАТО и Трансатлантическому альянсу», - сказал Обама.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом не покидать альянс. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в The Guardian.

По его словам, Запад столкнулся с самой большой угрозой безопасности за последнее время и сейчас не время «ставить под сомнение важность партнерства между Европой и США».

Среди угроз альянсу Столтенберг назвал «напористую Россию», а также нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Генсек НАТО отметил, что ответом на появившиеся угрозы стало размещение сил НАТО в Восточной Европе. Он подчеркнул, что «это сдерживание, а не агрессия», и НАТО стремится предотвратить конфликт, а не спровоцировать его.