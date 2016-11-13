"Исламское государство" обучает боевиков притворяться беженцами – СМИ

Об этом со ссылкой на издание Welt am Sonntag и отчеты Федеральной разведывательной службы Германии от конца октября сообщает DW.

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По информации издания, исламистов обучают, среди прочего, правильно вести себя во время допросов в полиции или ходатайствовать об убежище в качестве "типичного беженца".

Издание напоминает, что девять виновников терактов в Париже за год до этого прибыли к Европейскому Союзу как беженцы.

Ранее федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лев заявил, что ячейка террористов, которая несет ответственность за теракты в Париже и Брюсселе, получал приказы от высших должностных лиц ИД. В свою очередь французские следователи сообщили, что идентифицировали исламиста с бельгийским гражданством как одного из ключевых организаторов террористических атак в Париже и Брюсселе.