"Исламское государство" обучает боевиков притворяться беженцами – СМИ

15:04, 13 ноября 2016
Мир
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Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ) готовит бойцов, которые должны под видом беженцев проникнуть в Европу, не привлекая внимания правоохранителей.

ІДІЛ обучает боевиков притворяться беженцами / Иллюстрация REUTERS

Об этом со ссылкой на издание Welt am Sonntag и отчеты Федеральной разведывательной службы Германии от конца октября сообщает DW.

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По информации издания, исламистов обучают, среди прочего, правильно вести себя во время допросов в полиции или ходатайствовать об убежище в качестве "типичного беженца".

Издание напоминает, что девять виновников терактов в Париже за год до этого прибыли к Европейскому Союзу как беженцы.

Ранее федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лев заявил, что ячейка террористов, которая несет ответственность за теракты в Париже и Брюсселе, получал приказы от высших должностных лиц ИД. В свою очередь французские следователи сообщили, что идентифицировали исламиста с бельгийским гражданством как одного из ключевых организаторов террористических атак в Париже и Брюсселе.

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