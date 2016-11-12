В Лос-Анджелесе задержали около 150 противников Трампа (фото)

В Лос-Анджелесе во время протестов против новоизбранного президента США Дональда Трампа полиция задержала около 150 человек. Об этом сообщает Los Angeles Times.

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Одного за другим протестующих полицейские вывозили из Гранд парка в автобусах.

"Протестующие бросали камни в полицейских, они открыли огонь из пневматического оружия", - отмечает издание.

Один из участников акции сообщил, что не понимает, почему полиция решила арестовать так много людей. "По моему мнению, это неправильно", - сказал он.

В акции участвовали более трех тысяч человек, которые скандировали на улицах: "Не мой президент".

Напомним, после выборов президента США демонстрации прошли по меньшей мере в 25 крупных городах страны.