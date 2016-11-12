Трамп рассказал о "прекрасном" письме от Путина

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Би-би-си.

"В интервью газете Wall Street Journal Трамп сообщил, что получил "прекрасное" письмо от российского лидера, добавив, что в ближайшее время у них запланирован телефонный разговор", - говорится в сообщении.

Путин направил поздравительную телеграмму Трампу утром 9 ноября, когда стали известны результаты президентских выборов в США.

Как сообщал Кремль, в послании российский президент "выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности".

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В тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что президент России не планирует никаких контактов с республиканцем Дональдом Трампом до его официального вступления в должность главы государства.

На следующий день Песков заявил, что российские власти пока продолжают работать с действующей американской администрацией, а от нового президента ждут конструктивных сигналов.

"Разногласия между Москвой и Вашингтоном неизбежны. Но главное - наличие политической воли и главное - иметь желание решать все проблемы путем диалога", - сказал Песков.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп предсказывал, что отношения с Россией улучшатся в случае его победы. В июле 2015 года, объявив о намерении выдвинуться на пост президента, Трамп сказал: "Я думаю, что буду отлично ладить с Владимиром Путиным".