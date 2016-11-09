Российский политолог оценил последствия непредсказуемости Трампа для РФ

Такое мнение высказал политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман, пишет Медуза.

По его словам, это первый случай в истории США, когда оба основных кандидата были крайне непопулярны как личности.

Читайте такжеОбама поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил на встречу в Белый дом

"Избиратели делали выбор не столько за кого-то из них, сколько против его оппонента. По каким-то причинам в этот конкретный день неприятие Клинтон оказалось более сильным, чем неприятие Трампа", - считает Гельман.

По мнению политолога, победа аутсайдера, кандидата, противоречащего всему американскому истеблишменту в целом и Республиканской партии в частности, связана с серьезным недовольством американских избирателей существующим статус-кво.

"Для мировой и российской экономики победа Трампа не очень хороший знак. Трамп выступает за протекционизм, ограничение свободной торговли, а значит, мы можем ожидать снижение курсов валют развивающихся стран, и России в том числе. Если Трамп начнет претворять радикальные предложения своей предвыборной программы в жизнь, мы можем ожидать и более серьезных эффектов", - отметил Гельман.

Политолог также считает, что российско-американские отношения не являются первоочередной темой для Трампа.

"Не думаю, что она (тема отношений США-РФ - УНИАН) будет преобладать и доминировать. Внешнеполитические представления у Трампа не были четко продуманы, поэтому мы можем ожидать некоторую непредсказуемость в его внешней политике. Будет ли эта непредсказуемость хороша для России? Скорее нет, чем да. Когда вы имеете дело с предсказуемыми контрагентами, даже не слишком хорошо к вам относящимися, вы можете выстраивать долгосрочные стратегии. Когда же вы имеете крайне непредсказуемого контрагента, вы вынуждены действовать исходя из текущей ситуации. С точки зрения внешней политики избрание Трампа тоже не очень хороший знак для всего мира — и Россия здесь не исключение", - подытожил политолог.

Как сообщал УНИАН, победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в Висконсине. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.