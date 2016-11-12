В ЕС обсудят подготовку к предстоящему саммиту "Восточного партнерства"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский чиновник, анонсируя повестку дня заседания Совета ЕС, которое пройдет 14 ноября.

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«Наша цель – определить рамки подготовки к саммиту «Восточного партнерства». Это также возможность посмотреть на многосторонние рамки «Восточного партнерства». Я также ожидаю, что будет обсуждение и двусторонних отношений с шестью партнерами «Восточного партнерства»», - сказал он.

Кроме того, предметом обсуждения будут «состояние переговоров относительно новых соглашений с Арменией и Азербайджаном и наша поддержка Украины».

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Говоря о дате и месте проведения предстоящего саммита «Восточного партнерства», европейский чиновник сказал, что на сегодняшний день известно, что это мероприятие состоится, «скорее всего, в конце следующего года».

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