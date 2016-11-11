В Мьянме с неба упал большой неопознанный объект

Цилиндрический объект - 4,5 м в длину и 1,2 м в ширину - был обнаружен в четверг в штате Качин, сообщает Русская служба Би-би-си.

Почти в то же время еще один кусок металла с надписью на китайском языке проломил крышу соседнего дома, обошлось без жертв и пострадавших.

Предположительно, обломки могут быть связаны с запуском китайского экспериментального спутника "Пульсар", который ракетоноситель "Чанчжэн-11" вывел на орбиту в ночь на четверг.

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По словам чиновников, прилетевший с неба объект после удара о землю отскочил на 50 метров, а затем упал в карьере.

Местные жители рассказали, что услышали громкий звук, похожий на взрыв, а вблизи объекта ощущался едкий запах.

"Мы все испугались этого взрыва. Сначала мы думали, что это начались бои. Из-за взрыва наши дома задрожали", - сказал изданию Myanmar Times житель села Ко Маунг Мио.

"Предположительно, найденные металлические объекты могут быть частями спутника или деталями двигателя от самолета или ракеты", - сообщает Global New Light.

Правительство штата Качин заявило, что пока идентифицировать объект не удалось.