"Как в нацистских концлагерях": обнародованы новые подробности жестоких пыток в российской колонии

9 ноября Анастасия Зотова, жена Дадина, получила свидание с мужем. Затем она опубликовала его рассказ, передает Meduza.

"Это не исправительное учреждение, это концентрационный лагерь. Людей здесь держат не для того, чтобы они исправились, а для издевательств. Я прошу от моего имени направить заявление в Следственный комитет в связи с тем, что в ИК-7 к заключенным применяется целый комплекс пыток. Избиения и пытки не прекращаются даже сейчас, после вмешательства [уполномоченной по правам человека] Татьяны Москальковой и приезда членов СПЧ [Совета по правам человека при президенте] Павла Чикова и Игоря Каляпина", - рассказал Дадин жене.

"Я слышу, как людей бьют, я слышу, как они кричат. Я знаю, что продолжаются пытки холодом и голодом, и не могу писать на это жалобы сам", - утверждает активист. По его словам, писать жалобы, согласно правилам колонии, можно лишь в личное время - на это отводится полчаса. При этом администрация колонии удаляет записи с видеорегистраторов спустя 30 дней, делая невозможным доказательство нарушений прав человека в колонии.

Дадин рассказал, что сотрудники колонии избивали его и заставляли говорить: «Путин наш президент».

"Причем нельзя видеть лица тех, кто бьет, потому что стоишь к ним спиной. И они не представляются, конечно — бьют анонимно и с ощущением собственной безнаказанности. В какой-то момент я не выдержал и закричал, подошла женщина-фельдшер и сказала: «Прекратите уже его бить». Я спросил ее имя, чтобы потом была возможность позвать ее как свидетеля, но она не назвала. И пытки не зарегистрировала", - рассказал Дадин.

"Баня, куда водят раз в неделю, - единственное место, где вроде бы можно согреться, но сотрудники специально отключают горячую воду, а когда говоришь, что вода холодная, отвечают: «Нет, она горячая». И приходится мыться под ледяным душем", - рассказал политзаключенный.

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"Когда начали избивать, я им процитировал Конституцию, статью 21.2: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». На это мне совершенно серьезно ответили: «Ты не понял, в какое место ты попал, здесь Конституция не действует». Между тем, согласно статье 15.1 Конституции, она действует на всей территории Российской Федерации, и я не понимаю: они в ИК-7 решили устроить антиконституционный переворот? Они уже отделились от территории РФ?" - вопрошает Дадин.

Он рассказал, что однажды его с закрытыми глазами и в наручниках подвесили и угрожали изнасилованием, требуя прекратить голодовку. Он согласился, но висеть ему пришлось на протяжении некоторого времени, испытывая сильную боль.

"Тебя били еще не сильно, если я прикажу, будут бить сильнее", - цитирует Дадин слова начальника колонии Сергея Коссиева, которые тот сказал ему.

Осужденный активист отмечает, что провел в ШИЗО в общей сложности 45 суток: "и это были 45 суток ада". Поместить в штрафной изолятор могут по любому поводу, пребывание там - ффактически очередная пытка холодом и голодом.

"Сейчас меня лично не избивают, но продолжают издеваться. Например: «Вот, и надо было тебе жаловаться? Ничего не добился, только на весь мир себя выставил петухом. И никого ты не спасешь». Еще говорят: «Ты политический, теперь до конца срока из ШИЗО не выйдешь»", - звершил свой рассказ жене Дадин.

Как сообщал УНИАН, он стал первым, кого признали виновным по статье 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения на митингах). Был осужден к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.

1 ноября в ряде СМИ было опубликовано его письмо жене о пытках, после которого была инициирована проверка колонии властями. В колонии факты пыток отрицают.

Бракосочетание Дадина и Анастасии Зотовой состоялось 25 февраля 2016 года на территории следственного изолятора в Москве.