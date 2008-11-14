Саакашвили знал, что Путин хочет его "повесить за яйца"

Президенту Грузии Михаилу Саакашвили было известно, что российский премьер Владимир Путин грозился "повесить его за яйца" в ходе августовского конфликта на Кавказе.

Саакашвили, прибывший в четверг на встречу со своим французским коллегой, подтвердил, что ему было известно о скандальной беседе, состоявшейся якобы между Николя Саркози и Путиным.

Когда журналисты одной из французских радиостанций зачитали ему текст угрозы Путина, президент нервно засмеялся. "Мне было известно об этой сцене, но не во всех подробностях. Это забавно, хотя и не имеет значения", - приводит слова Саакашвили британская The Times .

Ранее сообщалось, что президент Николя Саркози в ходе личной беседы в августе отговорил Путина от планов по смещению правительства Саакашвили. Драматичный разговор состоялся в Кремле 12 августа, писал накануне французский журнал Nouvel Observateur. Со слов дипломатического советника Елисейского дворца Жана-Давида Левита издание опубликовало текст диалога:

Путин: Я этого Саакашвили повешу за яйца. Саркози: Повесишь? Путин: Почему бы и нет. Американцы же повесили Саддама Хусейна. Саркози: Да, но неужели ты хочешь закончить как Буш? Путин: Тут ты прав.

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