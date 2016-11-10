Трамп назвал три приоритетных направления на посту президента

23:12, 10 ноября 2016
Мир
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Республиканец Дональд Трамп, который победил на выборах президента США, после встречи с лидером республиканцев в Сенате заявил, что тремя его приоритетными направлениями станут здравоохранение, иммиграция и работа.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом пишет Reuters.

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Трамп заявил журналистам: "Мы, как вы знаете, намерены снизить налоги".

Политик добавил: "Думаю, мы собираемся сделать ряд абсолютно четких вещей для американского народа".

Как сообщал УНИАН, по итогам проведенных в США 8 ноября выборов Трамп станет новым президентом США.

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