Трамп назвал три приоритетных направления на посту президента

Республиканец Дональд Трамп, который победил на выборах президента США, после встречи с лидером республиканцев в Сенате заявил, что тремя его приоритетными направлениями станут здравоохранение, иммиграция и работа.

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