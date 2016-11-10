Обама не захотел фотографироваться с Трампом у Белого дома - WSJ

21:37, 10 ноября 2016
Мир
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Действующий президент США Барак Обама отказался фотографироваться со своим преемником Дональдом Трампом у входа в Белый дом.

Дональд Трамп и Барак Обама / REUTERS

Обычно при передаче власти от одного президента к другому оба лидера вместе с супругами фотографируются возле южного выхода из Белого дома, сообщает The Wall Street Journal.

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На этот раз традиционную церемонию Обама якобы отменил без объяснения причин.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Политики обсудили вопросы внешней и внутренней политики.

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