Обама не захотел фотографироваться с Трампом у Белого дома - WSJ

Обычно при передаче власти от одного президента к другому оба лидера вместе с супругами фотографируются возле южного выхода из Белого дома, сообщает The Wall Street Journal.

Читайте такжеТрамп прибыл в Вашингтон на встречу с Обамой

На этот раз традиционную церемонию Обама якобы отменил без объяснения причин.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Политики обсудили вопросы внешней и внутренней политики.