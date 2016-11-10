"Беседа была великолепной": Reuters рассказал об итогах встречи Трампа и Обамы (фоторепортаж)
20:01, 10 ноября 2016Мир
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Президент США Барак Обама встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Политики обсудили вопросы внешней и внутренний политики.
Дональд Трамп и Барак Обама / REUTERS
Обама пообещал Трампу сделать все возможное, чтобы он смог успешно выполнить стоящие перед ним задачи, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
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По словам главы государства, сейчас очень важно объединиться, чтобы противостоять сложностям.
Обама заверил, что беседа с Трампом была «великолепной». Он заявил, что хочет, чтобы избранный президент и его супруга чувствовали себя комфортно в Белом доме.
Как сообщал УНИАН, по итогам состоявшихся в США 8 ноября выборов Трамп станет новым президентом США.
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