"Беседа была великолепной": Reuters рассказал об итогах встречи Трампа и Обамы (фоторепортаж)

Обама пообещал Трампу сделать все возможное, чтобы он смог успешно выполнить стоящие перед ним задачи, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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По словам главы государства, сейчас очень важно объединиться, чтобы противостоять сложностям.

Обама заверил, что беседа с Трампом была «великолепной». Он заявил, что хочет, чтобы избранный президент и его супруга чувствовали себя комфортно в Белом доме.

Как сообщал УНИАН, по итогам состоявшихся в США 8 ноября выборов Трамп станет новым президентом США.