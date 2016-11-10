Лидер республиканцев в сенате США предупредил Россию о последствиях нападения на НАТО

02:14, 10 ноября 2016
Мир
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Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл предупредил Россию о последствиях, которую ее ждут в случае, если она решит напасть на одну из стран НАТО. 

REUTERS

Об этом Макконнелл заявил в среду, 9 ноября, на пресс-конференции, передает Reuters.

Он заявил, что Россия должна понимать, что в случае нападения на какого-либо члена НАТО, она будет иметь дело со всем альянсом.

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«Я думаю, что пятая статья (договора о НАТО) имеет значение: если кто-то нападет на любого члена НАТО, дело придется иметь и с нами. Я хочу, чтобы русские понимали это в полной мере», - заявил Макконнелл.

8 ноября наряду с президентскими выборами в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, также прошли парламентские выборы. По их итогам Республиканская партия сохранила большинство в обеих палатах конгресса.

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