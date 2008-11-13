Установлен виновный в ЧП на российской подлодке

Следствие установило виновного в ЧП на российской подлодке "Нерпа", когда в результате несанкционированного срабатывания системы пожаротушения погибли 20 человек, сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ Владимир Маркин.

"Следователи военно-следственного управления СКП установили лицо, несанкционированно, без всяких на то оснований включившее систему пожаротушения на АПЛ. Это один из матросов экипажа, он уже дал признательные показания", - сказал Маркин.

На АПЛ, еще не принятой в состав ВМФ России, во время заводских ходовых испытаний в Японском море 8 ноября произошло несанкционированное включение автоматизированной системы пожаротушения. В результате погибли 20 человек, 21 человек был госпитализирован с отравлением. Всего на борту АПЛ было 208 человек, в том числе 81 военнослужащий.