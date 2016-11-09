Трамп лидирует в одном из ключевых штатов - Огайо

Соответствующие данные опубликованы на сайтах изданий CNN и NBC.

По предварительным данным, после обработки 90% бюллетеней, республиканец опережает свою основную конкурентку от Демократической партии Хиллари Клинтон, заручившись поддержкой 52,7% американцев против 42,9%, проголосовавших за Клинтон.

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Штат США Огайо с 18 выборщиками традиционно относится к числу штатов, решающих исход выборов. Для победы необходимо 270 выборщиков.

​Особенный интерес к голосованию в Огайо связан с тем, что в этом штате итоги выборов с 1964 года неизменно совпадают с результатами голосования по стране в целом: местные избиратели "угадали" победителя последних 13 выборов.

Напомним, голосование на выборах президента США состоится в два этапа: сначала 8 ноября избиратели проголосуют во всех штатах. Кандидат, который выигрывает в штате, получает все голоса так называемых выборщиков, число которых равно количеству избирательных округов конгресса в этом штате.

На втором, формальном этапе, выборщики голосуют за президента. Общее количество выборщиков – 538, таким образом, для победы необходимо 270 голосов.