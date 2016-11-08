Прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисах Samsung Electronics
Прокуратура Южной Кореи провела обыски в офисах Samsung Electronics в рамках расследования дела о вмешательстве руководства компании в государственные дела.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на агентство Yonhap.
Проверка связана с политическим скандалом с участием президента Республики Корея Пак Кын Хе и ее друга Чой Сун Ала, которых подозревают в неправомерном влиянии на государственные дела.
Читайте такжеПосле истории с Note 7 Samsung отзовет еще 3 миллиона стиральных машин
Обыски должны помочь выяснить, какая финансовая поддержка оказывалась компанией Samsung дочери Чой Сун Ала, друга президента страны.
Следствие предполагает, что компания, которой владел Чой и его дочь, получила €2,8 млн.
Как сообщал УНИАН, В Южной Корее в последне время собираются протесты за отставку президента. Они начались после того, как президент Южной Кореи отправила в отставку 10 высокопоставленных советников, признав, что тексты ее публичных выступлений редактировала ее близкая подруга Чхве Сун Силь.
Женщина, которая не является госслужащей, также подозревается во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды. Чхве Сун Силь покинула страну еще до начала скандала и отрицает, что обогащалась за счет своих связей в правительстве.
Прокуратура страны в субботу провела обыски в домах нескольких президентских помощников, которые подозреваются в пособничестве Чхве Сун Силь.
64-летняя Пак стала первой женщиной-президентом в истории Южной Кореи, одержав победу на выборах в 2012 году.
Выборы президента Южной Кореи должны состояться в следующем году.