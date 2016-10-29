В Южной Корее прошла акция за отставку президента

В Сеуле (Южная Корея) тысячи человек вышли на акцию протеста с требованием отставки президента страны Пак Кын Хе.

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Как сообщает Русская служба ВВС, по данным полиции, в демонстрации приняли участие 8 тыс. человек. Вместе с тем организаторы заявляют о 20 тыс. участников. Протестующие вышли на акцию с плакатами "Пак Кын Хе, уходи".

Отмечается, что протесты начались после того, как президент Южной Кореи отправила в отставку 10 высокопоставленных советников, признав, что тексты ее публичных выступлений редактировала ее близкая подруга Чхве Сун Силь.

Женщина, которая не является госслужащей, также подозревается во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды. Чхве Сун Силь покинула страну еще до начала скандала и отрицает, что обогащалась за счет своих связей в правительстве.

Прокуратура страны в субботу провела обыски в домах нескольких президентских помощников, которые подозреваются в пособничестве Чхве Сун Силь.

64-летняя Пак стала первой женщиной-президентом в истории Южной Кореи, одержав победу на выборах в 2012 году.

Выборы президента Южной Кореи должны состояться в следующем году.