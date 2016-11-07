Бежавший из Мосула лидер ИГИЛ использует 150 семей в качестве щита от авиаударов - иракская армия

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Ирака в Twitter.

"Источники в разведке подтвердили бегство террориста Абу Бакра аль-Багдади из Мосула вместе со 150 семьями с целью прикрыться с их помощью от авиаударов", - говорится в сообщении.

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Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные западных спецслужб, заявил, что лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади покинул иракский Мосул.

Напомним, 2 ноября иракская армия прорвала линию фронта в Мосуле, не понеся потерь. Накануне войска Ирака вошли в окрестности Мосула – впервые с 2014 года, когда город был захвачен ИГИЛ. Однако позже иракские силы специального назначения в окрестностях Мосула приостановили наступление из-за плохой погоды.