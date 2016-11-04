Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул иракский Мосул - глава МИД Британии

Об этом пишет The Guardian.

«Есть основания предполагать, что лидер группировки продолжает использовать интернет, чтобы призывать других участвовать в насилии», – отметил Джонсон.

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В своем последнем обращении к приверженцам «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади назвал сражение в Мосуле «прелюдией к победе».

Ранее УНИАН сообщал, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади призвал джихадистов драться, не сдавать Ирак и сражаться на смерть.

Лидер ИГИЛ выразил уверенность в победе террористов, в то время как в Мосул уже вошли иракские войска.