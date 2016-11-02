Битва за Мосул: армия Ирака прорвала линию фронта

Об этом заявил спикер Контртеррористической службы Ирака Сабаха Аль-Нумана, передает ВВС.

"Мы прорвали линию фронта в Мосуле. Мы освободили очень важный район, который является восточными вратами Мосула", - рассказал он, добавив, что в ходе боев были убиты много боевиков.

Накануне войскаИрака вошли в окрестности Мосула – впервые с 2014 года, когда город был захвачен ИГИЛ.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября началась спецоперация по освобождению иракского города Мосула от террористов "Исламского государства". Иракское военное командование сообщило, что с начала операции по освобождению Мосула под контроль правительственных сил и курдских вооруженных формирований перешли около 80 населенных пунктов. У них антитеррористические подразделения выявляют оборудованные боевиками тоннели, один из них длиной в три километра.

Также в окрестностях Дженина, как сообщает иракское телевидение, был найден и уничтожен большой цех ИГИЛ по производству взрывных устройств.

Мосул – крупнейший город под контролем боевиков, где до войны проживало почти 2 млн человек, считается "столицей" ИГИЛ в Ираке.