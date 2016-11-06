Три человека погибли в результате нападения на жилой дом в штате Нью-Джерси

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Четвертый телеканал Нью-Йорка.

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Согласно его сведениям, нападение произошло в жилом доме. Он оцеплен усиленными отрядами полиции. Жители сообщают о десятках машин органов правопорядка и скорой помощи на улице, где произошло происшествие.

Полиция пока не производила арестов. Подробности случившегося и мотивы не раскрываются, уточнил телеканал.