Три человека погибли в результате нападения на жилой дом в штате Нью-Джерси

03:11, 06 ноября 2016
Мир
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Три человека убиты, еще семь получили ранения в субботу в результате нападения с применением холодного оружия в американском городе Ньюарк (штат Нью-Джерси).

Фотоиллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Четвертый телеканал Нью-Йорка.

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Согласно его сведениям, нападение произошло в жилом доме. Он оцеплен усиленными отрядами полиции. Жители сообщают о десятках машин органов правопорядка и скорой помощи на улице, где произошло происшествие.

Полиция пока не производила арестов. Подробности случившегося и мотивы не раскрываются, уточнил телеканал.

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