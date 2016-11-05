В Санкт-Петербурге здание украинского консульства закидали костями

Члены незарегистрированной партии "Другая Россия" днем 5 ноября забросали костями здание консульства Украины в Санкт-Петербурге.

Как передает издание «Фонтанка», в акции участвовали около 20 человек, один из которых был задержан.

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«Активисты выступили против политики властей в Украине, в частности по вопросам определения статуса непризнанных «ДНР/ЛНР», - пишет издание.

Отмечается, что протестующие выкрикивали антиукраинские лозунги и ненормативную лексику.

Напомним, 4 ноября в спальном районе Москвы Люблино прошел согласованный с местной властью антикремлевский "Русский марш".

Как сообщил УНИАН один из участников акции, они протестовали против агрессивной внешней политики Кремля, войны с Украиной и боевых действий в Сирии. По его словам, полиция изъяла государственные флаги Украины, объяснив это так: "Чтобы не создавать напряженности".