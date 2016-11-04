Путин во всем виноват: в Москве проходит антикремлевский "Русский марш" (фото)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, акция приурочена ко Дню народного единства. Марш пройдет по улице Перерва от дома 62, кор. 3 до памятника солдату Отечества.

Несколько сотен людей с националистическими флагами скандируют: "Путин во всем виноват", "Кадыров нам не герой", "Чечня нам не указ", "Сталин палач русского народа".

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Как сообщил УНИАН один из участников акции, они протестуют против агрессивной внешней политики Кремля, войны с Украиной и боевых действий в Сирии.

По его словам, полиция изъяла государственные флаги Украины, объяснив это так: "Чтобы не создавать напряженности".

Опрошенные участники акции заявляли, что власть РФ тратит деньги только на военные нужды, забывая "о нуждах русского народа" в сфере экономики, образования и здравоохранения.

21 октября традиционный организатор "Русских маршей" лидер националистов Демушкин был помещен под домашний арест по делу об экстремизме. Следователи говорили, что его надо отправить в СИЗО, потому что Демушкин намерен организовать "Русский марш", а участие националиста в акции может спровоцировать другие преступления.

"Русский марш" считался крупнейшим мероприятием националистов, но в последние годы количество участников акции резко уменьшилась. Так, в 2015 году на шествие в Москве вышли всего несколько сотен человек, хотя в прошлые годы она стабильно набирала от 5 до 10 тыс. участников. С

Уменшение популярности "Русского марша" эксперты связывают с двумя основными причинами. Первая – давление со стороны силовиков, вторая – идеологический раскол националистов в 2014 году по украинскому вопросу, за что "Русский марш" разделился на несколько различных площадок.