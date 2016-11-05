В Ираке машина с беженцами из Мосула подорвалась на минах: 18 погибших

В результате взрыва двух придорожных мин на пути у конвоя с иракскими семьями, бежавшими из иракского города Мосул, поздно вечером в пятницу погибли 18 человек, сообщает Reuters.

"Бомбы сработали, когда грузовик с людьми покинул город Хавиджа, расположенный приблизительно в 120 километрах к югу от Мосула", - говорится в сообщении.

По словам офицера полиции, семнадцать из погибших были из семей вынужденных переселенцев, также погиб и полицейский, который ехал в сопровождающей конвой патрульной машине.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября началась спецоперация по освобождению иракского города Мосула от террористов "Исламского государства". Иракское военное командование сообщило, что с начала операции по освобождению Мосула под контроль правительственных сил и курдских вооруженных формирований перешли около 80 населенных пунктов. У них антитеррористические подразделения выявляют оборудованные боевиками тоннели, один из них длиной в три километра.

Также в окрестностях Дженина, как сообщает иракское телевидение, был найден и уничтожен большой цех ИГИЛ по производству взрывных устройств.

Мосул – крупнейший город под контролем боевиков, где до войны проживало почти 2 миллиона человек, считается "столицей" ИГИЛ в Ираке.