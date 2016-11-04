Битва за Мосул: Иракские войска освободили от ИГИЛ шесть районов города – Reuters
Войска контртеррористической службы Ирака освободили шесть районов восточной части Мосула от боевиков «Исламского государства».
Об этом говорится в заявлении военных в пятницу, сообщает Reuters.
Отмечается, что иракские силы захватили окрестности Малаен, Самаха, Хадра, Каркукли, Кудс и Карама.
Они подняли иракский флаг над зданиями в этих районах, и нанесли тяжелые потери боевикам, говорится в заявлении.
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Как ранее сообщал УНИАН, Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные западных спецслужб, заявил, что лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади покинул иракский Мосул.
2 ноября спикер Контртеррористической службы Ирака Сабаха Аль-Нумана сообщил, что Иракская армия прорвала линию фронта в Мосуле, не понеся потерь.