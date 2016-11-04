"Исторический экскурс" от Жириновского: поляки – нечисть, распад СССР – смута (видео)

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает поляков и католиков "нечистью", а также что в 1991 году в РФ воцарилась "смута", как и после смерти царя Ивана Грозного. Видеозапись выступления Жириновского в Facebook опубликовал "Дождь".

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"... c запада пришли католики, поляки и всякая другая нечисть. Смута воцарилась после смерти наследников великого Ивана Грозного, перед которым трепетала вся Европа. Пользуясь смертью Ивана Грозного и отсутствием наследников, они решили захватить нашу страну..." - заявил Жириновский.

"И 91 год – опять смута. И мы с вами уже прямые участники страны в тот тяжелый 1991 год. И сегодня на Ближнем востоке опять смута , и только мы там играем правденую роль", - утверждает он.

Напомним, в сентябре Жириновский после получения ордена из рук Путина спел хозяину "Боже, Царя храни".