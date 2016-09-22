Жириновский после получения ордена из рук Путина спел хозяину "Боже, Царя храни" (видео)
16:06, 22 сентября 2016Курьёзы
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Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский во время церемонии награждения в Кремле процитировал «Боже, Царя храни!» — государственный гимн Российской Империи.
Видео выступления опубликовано на YouTube.
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«У нас было три отечества - Российская Империя, Советский Союз и нынешняя новая демократическая Россия. И мы иногда размышляем, какая идеология, какие скрепы, но в XIX веке размышлений не было, и у Российской Империи был самый лучший государственный гимн. Буквально четыре строчки», — сказал Жириновский, после чего продекламировал «Боже, Царя храни!» и поклонился Путину.
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