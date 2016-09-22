Жириновский после получения ордена из рук Путина спел хозяину "Боже, Царя храни" (видео)

Видео выступления опубликовано на YouTube.

Читайте такжеЖириновский вспомнил "всю казну на войну" и предложил уничтожить ядерным ударом 200 тысяч человек

«У нас было три отечества - Российская Империя, Советский Союз и нынешняя новая демократическая Россия. И мы иногда размышляем, какая идеология, какие скрепы, но в XIX веке размышлений не было, и у Российской Империи был самый лучший государственный гимн. Буквально четыре строчки», — сказал Жириновский, после чего продекламировал «Боже, Царя храни!» и поклонился Путину.