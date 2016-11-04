Британцы передумали выходить из ЕС - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного BMG Research, сообщает The Independent.

Согласно опросу, 51% против Brexit, а 49% за выход страны из ЕС.

Данные показывают, что небольшое количество людей изменило свои взгляды после референдума.

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Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС.

После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

Также в Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании, ожидают от правительства этой страны быстрой реализации соответствующего решения и отмечают, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.

Накануне стало известно, что Высокий суд Лондона запретил Терезе Мэй начинать процедуру выхода из ЕС без предварительного решения парламента.