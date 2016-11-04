В Москве открыли памятник киевскому князю Владимиру (фото)

Мероприятие транслировалось по телеканалу «Россия 24», передает российское издание РБК.

Открытие состоялось на Боровицкой площади в Москве. На церемонии выступили президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также Наталья Солженицына, жена писателя Александра Солженицына. Присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев, главы обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава Минкультуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин, выступая на церемонии открытия, заявил, что российское общество должно противостоять современным вызовам и угрозам, следуя духовным заветам, оставленным князем Владимиром.

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«[Князь Владимир] заложил моральные ценностные основы, которые определяют нашу жизнь и поныне. Именно прочная нравственная опора, сплоченность и единство помогали нашим предкам преодолевать трудности, жить и побеждать во славу Отечества, из поколения в поколение укреплять его мощь и величие. И сегодня наш долг - вместе противостоять современным вызовам и угрозам, опираясь на духовные заветы, на бесценные традиции единства и согласия идти вперед, обеспечивая преемственность нашей тысячелетней истории», – заявил Путин.

Отметим, что образ открытого в Москве памятника отличается от того, что стоит в Киеве, тем, что он держит в руке меч, а не шапку. В остальном он очень напоминает установленный еще в середине 19 века монумент на Владимирской горке в столице Украины.