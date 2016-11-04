Amnesty International позволят вернуться в свой офис в Москве, местная власть говорит о "путанице"

Об этом сообщил глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что имел встречу с Путиным и обсуждал этот вопрос.

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"Договор аренды был восстановлен полностью. Они (AI) будут иметь возможность вернуться в офис в ближайшее время. Путин был проинформирован об этом," - сказал Федотов.

Вскоре после этого директор программы Amnesty International в Европе Джон Далхусен сообщил, что с группой связался руководитель департамента имущества города москвы Владимир Ефимов, который заявил, что, вероятно, произошла путаница.

Он пригласил членов группы на встречу в понедельник 7 ноября.

"Я бы сказал, что это перспективно, и мы с нетерпением ждем встречи и решения этого вопроса", - сказал Далхусен.

Как сообщалось, утром в среду, 2 ноября, сотрудники правозащитной организации не смогли попасть в Московский офис, который оказался опечатанным. Опечатаны были все входы, замки на дверях – заменены, электричество отрезано. При этом никакого предупреждения от властей не поступало.

Правозащитные группы, которые финансируются из-за рубежа и критикуют действия Кремля, в последние несколько лет испытывают давление власти. Некоторые были признаны "иностранными агентами", что еще больше усилило давление со стороны власти.