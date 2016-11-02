Московские власти назвали причину опечатывания офиса Amnesty International

В департаменте имущества Москвы заявили, что его сотрудники "провели мероприятия по замене запирающих устройств и установке технических средств охраны на помещение".

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"Городская собственность <...> является свободной от договорных отношений, нахождение любых третьих лиц в ней — незаконно", — сказано в ответе департамента имущества Москвы на запрос "Дождя".

Срок договора аренды между городом и организацией Amnesty International Limited истек в январе 2008 года, после чего в отсутствие возражений со стороны столичных властей он был продлен при условии, что одна из сторон вправе отказаться от него, предупредив другую за три месяца, отметили в департаменте.

"Однако в связи с существенным нарушением условий по оплате аренды в адрес организации была направлена претензия с уведомлением о необходимости погасить задолженность в течение месяца. Также компания была поставлена в известность, что в противном случае через три месяца договор аренды будет считаться расторгнутым", — добавили в департаменте. Там уточнили, что претензия была проигнорирована, в связи с чем Росреестр внес в ЕГРП запись о прекращении договора.

Для вывоза имущества организация должна в течение двух недель направить официальное обращение в департамент, говорится в ответе на запрос.

Amnesty International арендует помещение в особняке 19 века у департамента городского имущества в течение 20 лет, и, по словам одного из сотрудников, исправно платит арендную плату. По указанному телефону собственника представителям организации дозвониться не удалось.

Как собщалось, утром в среду сотрудники правозащитной организации не смогли попасть в Московский офис, который оказался опечатан. Опечатаны были все входы, замки на дверях – сменены, электричество – отрезано. При этом никакого предупреждения от властей не поступало.

Правозащитные группы, которые финансируются из-за границы и критикуют действия Кремля, в последние несколько лет испытывают давление властей. Некоторые были признаны "иностранными агентами", что еще больше усилило давление со стороны властей.