Умер известный клоун Олег Попов

Об этом ТАСС рассказал гендиректор "Росгосцирка" Дмитрий Иванов.

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"Он чувствовал себя хорошо, сидел вечером, смотрел телевизор, и вдруг это случилось, внезапно",- сказал Иванов.

Олег Попов жил в Германии.

"Мы будем с родственниками обсуждать, где пройдет прощание. Возможно, в России. Мы пока не знаем, каково было его завещание на этот счет. А похоронен он, скорее всего, будет в Германии", - добавил Иванов.

Справка. Олег Константинович Попов родился 31 июля 1930 г.

Начал свою карьеру эквилибристом, выступая с номером «Эксцентрик на свободной проволоке». В 1951 г., дебютировал как клоун в Саратовском цирке. Окончательно утвердился в этом амплуа в Молодежном цирковом коллективе (1951-1953 гг.).

Создал артистический образ «Солнечного клоуна» - неунывающего паренька с копной русых волос в нарочито широких полосатых штанах и клетчатой кепке. В своих выступлениях использовал такие приемы как эквилибристика, акробатика, жонглирование, пародирование цирковых номеров, но главное место в его выступлениях занимали антре, решенные средствами буффонады и эксцентрики. Среди лучших реприз Олега Попова — «Повар», «Свисток», «Луч».

Артист принимал участие в первых гастролях советского цирка в странах Западной Европы. Эти поездки принесли ему мировую славу. С 1991 г. жил и работал в Германии под сценическим псевдонимом Счастливый Ганс.