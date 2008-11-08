Казнены организаторы теракта на Бали

В субботу в Индонезии состоялась казнь троих организаторов теракта на Бали, передает AFP со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах. Официальные власти Индонезии пока не подтвердили эту информацию.

Как уточняет агентство, террористы Имам Самудра (Imam Samudra), Амрози (Amrozi) и Мухлас (Mukhlas) были убиты выстрелом в сердце в апельсиновой роще, расположенной неподалеку от тюрьмы острова Нусакамбанган, где они содержались. По свидетельствам тюремных надзирателей, незадолго до своей казни боевики прокричали "Аллах акбар".

Самудра, Амрози и Мухлас были приговорены к высшей мере наказания в 2003 году за теракт, осуществленный в октябре 2002 года в ночном клубе на острове Бали. Тогда, напомним, в результате взрыва погибли 202 человека, большинство из которых - иностранные туристы. Террористическая организация "Джемаа Исламия" ранее пообещала, что отомстит за казнь Самудры, Армози и Мухласа новыми взрывами.

Лента.ру