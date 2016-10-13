Умер король Таиланда
15:08, 13 октября 2016Мир
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Король Таиланда Пумипон Адульядет скончался в возрасте 88 лет.
Скончался король Таиланда / REUTERS
Об этом передает Reuters со ссылкой на сообщение дворца.
Ранее, 10 октября, стало известно об ухудшении состояния его здоровья.
В 2015 году королевский двор Таиланда объявил о болезни короля, у него водянка головного мозга.
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Пумипон Адульядет находился на троне с 9 июня 1946 года. Был коронован 5 мая 1950 года.
Являлся самым долгоправящим из действующих глав государств и из всех монархов в истории Таиланда.
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