Умер король Таиланда

Об этом передает Reuters со ссылкой на сообщение дворца.

Ранее, 10 октября, стало известно об ухудшении состояния его здоровья.

В 2015 году королевский двор Таиланда объявил о болезни короля, у него водянка головного мозга.

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Пумипон Адульядет находился на троне с 9 июня 1946 года. Был коронован 5 мая 1950 года.

Являлся самым долгоправящим из действующих глав государств и из всех монархов в истории Таиланда.