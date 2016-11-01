Эстония заявила о нарушении российским самолетом воздушного своего пространства

Об этом сообщает Дождь с оссылкой на издание Postimees.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало к себе российского посла, чтобы выразить ему свою обеспокоенность.

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Российский самолет вошел в воздушной пространство 1 ноября в 9:33 по местному времени и пробыл в нем около минуты. Самолет предоставил властям Эстонии план своего полета, но не поддерживал связь с диспетчерами.

Это происшествие издание называет шестым нарушением воздушного пространства Эстонии российскими самолетами за год. Последний раз российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство Эстонии 7 октября.

Большинство нарушений воздушного пространства происходило в районе острова Вайндлоо в Финском заливе.