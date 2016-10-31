"Детская бригада охраны": Al Jazeera показала, как дети в Алеппо жгут шины для спасения от российских бомб (видео)
Маленькие дети в сирийском Алеппо жгут шины и покрышки, чтобы дымовой завесой предотвратить воздушные атаки.
Видео с детьми, которые называют себя "Детская бригада охраны", Al Jazeera опубликовала на своей странице в Twitter.
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"Мы собираем шины для российской авиации так, чтобы они не могли видеть. Мы ежедневно ходим по окрестностям и сжигаем то, что сделает дым", - рассказывает член "Детской бригады охраны".
Kids in Aleppo are starting tire fires to confuse aircraft bombing. pic.twitter.com/y5691Y8joF— AJ+ (@ajplus) 30 октября 2016 г.
Как сообщал УНИАН, в сирийском Алеппо за два дня, с 29 по 30 октября, погибли 38 человек, среди которых 14 – дети.
На фоне массированных ударов с воздуха, повстанцы пытаются прорваться в восточные районы Алеппо. В результате столкновений 17 повстанцев погибли, обе стороны несут серьезные потери.