"Детская бригада охраны": Al Jazeera показала, как дети в Алеппо жгут шины для спасения от российских бомб (видео)

Видео с детьми, которые называют себя "Детская бригада охраны", Al Jazeera опубликовала на своей странице в Twitter.

Читайте такжеРоссийские военные попросили у Путина разрешения на возобновление бомбардировок по Алеппо

"Мы собираем шины для российской авиации так, чтобы они не могли видеть. Мы ежедневно ходим по окрестностям и сжигаем то, что сделает дым", - рассказывает член "Детской бригады охраны".

Kids in Aleppo are starting tire fires to confuse aircraft bombing. pic.twitter.com/y5691Y8joF — AJ+ (@ajplus) 30 октября 2016 г.

Как сообщал УНИАН, в сирийском Алеппо за два дня, с 29 по 30 октября, погибли 38 человек, среди которых 14 – дети.

На фоне массированных ударов с воздуха, повстанцы пытаются прорваться в восточные районы Алеппо. В результате столкновений 17 повстанцев погибли, обе стороны несут серьезные потери.