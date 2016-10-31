"Детская бригада охраны": Al Jazeera показала, как дети в Алеппо жгут шины для спасения от российских бомб (видео)

16:32, 31 октября 2016
Мир
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Маленькие дети в сирийском Алеппо жгут шины и покрышки, чтобы дымовой завесой предотвратить воздушные атаки.

Маленькие дети в сирийском Алеппо жгут шины и покрышки / Скриншот видео

Видео с детьми, которые называют себя "Детская бригада охраны", Al Jazeera опубликовала на своей странице в Twitter.

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"Мы собираем шины для российской авиации так, чтобы они не могли видеть. Мы ежедневно ходим по окрестностям и сжигаем то, что сделает дым", - рассказывает член "Детской бригады охраны".

Как сообщал УНИАН, в сирийском Алеппо за два дня, с 29 по 30 октября, погибли 38 человек, среди которых 14 – дети.

На фоне массированных ударов с воздуха, повстанцы пытаются прорваться в восточные районы Алеппо. В результате столкновений 17 повстанцев погибли, обе стороны несут серьезные потери.

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