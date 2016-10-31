В Европе католики и протестанты совместно отметят 500-летие Реформации
В понедельник, 31 октября, в Швеции начнут отмечать 500-летие Реформации Мартина Лютера, в торжествах примет участие Папа Римский.
Как передает Европейская правда, Папа Франциск прибудет на празднование в шведский город Лунд, где в 1947 году была основана Мировая федерация лютеран. Там он проведет совместную с лютеранами службу, чем положит начало чествования Реформации. Мероприятия, посвященные годовщине, будут проходить в течение всего следующего года.
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Стоит отметить, что такой шаг Папы поздравляют лютеране, однако консервативно настроенные католики недовольны таким развитием событий.
В январе Папа Франциск попросил у протестантов и других христианских церквей о прощении за прошлые преступления католиков.
Мартин Лютер положил начало Реформации в 1517 году, когда написал свои 95 тезисов с критикой коррупции в Католической церкви.
Как сообщал УНИАН, в августе Папа Франциск встретился с основателем Facebook Марком Цукербергом.