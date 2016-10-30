Эрдоган готов подписать закон о введении смертной казни в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности подписать закон о возвращении смертной казни в стране сразу после его принятия парламентом.

Об этом он сообщил на митинге, который прошел 29 октября в Анкаре, передает "112 Украина".

Сторонники президента в толпе начали выкрикивать: "Хотим смертной казни!"

Эрдоган сказал, что не стоит волноваться, так как это произойдет "скоро".

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По его словам, турецкое правительство в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента страны соответствующий законопроект.

"Я думаю, что парламент примет, и когда мне подадут закон, я его подпишу. Неважно, что думают на Западе, имеет значение то, что думает моя нация", – заявил Эрдоган.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Турция не вступит в ЕС, если возобновит смертную казнь.