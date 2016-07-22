Минюст Турции рекомендовал не учитывать мнение ЕС о смертной казни

По словам Бекира Боздага, решение по вопросу о смертной казни должно основываться на турецком законодательстве, а не на желаниях Евросоюза. Соответствующее заявление министр сделал в эфире канала CNN Turk, передает Би-би-си.

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Как сообщал УНИАН, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини 18 июля заявила, что ЕС считает, что Турция как член Совета Европы не может вернуть смертную казнь. Также она заявила, что страна, которая практикует в качестве наказания смертную казнь, не может быть частью ЕС. Также остро на это отреагировали канцлер Германии Ангела Меркель, заявив, что возвращение смертной казни положит конец переговорам о вступлении Турции в ЕС, и госсекретарь США Джонн Керри, который заявил, что Турция может потерять членство в НАТО, если забудет "правила демократии".

Мораторий на смертную казнь был введен в стране в 2004 году, однако после неудавшейся попытки госпереворота сторонники президента Эрдогана потребовали казнить принимавших в нем участие военных. В ответ на это президент Эрдоган сказал: "Мы слышим ваше требование. В демократической стране, если народ чего-то хочет, он это получает".

21 июля Турция решила временно приостановить действие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с чрезвычайным положением в стране. Объявивший об этом заместитель премьер-министра страны Нуман Куртулмуш сослался на опыт Франции, в которой также действует чрезвычайное положение и приостановлено действие конвенции.

По подозрению в причастности к попытке госпереворота были задержаны и временно отстранены от должностей более 20 тыс. человек. Среди них более 9 тыс. полицейских, 3 тыс.судей и 6 тыс. военных, а также преподаватели вузов.

15-я статья Европейской конвенции позволяет стране отказаться от части обязательств в случае чрезвычайной ситуации, которая мешает ей их выполнять.