Медведев: жители СНГ должны доказать право на гражданство России

Граждане Содружества Независимых Государств должны получать гражданство Российской Федерации только после интеграции в российское общество.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что в Россию продолжает прибывать поток мигрантов, особенно из стран Содружества.

"Известно, что многие из них стремятся получить российское гражданство. В целом это позитивный процесс, однако получение гражданства должно стать доказательством их успешной интеграции в жизнь нашего общества и восприятия его культуры и традиций", - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

"Мы должны, прежде всего, сохранять баланс на рынке труда и обеспечивать интересы российских граждан", - отметил Президент РФ.

Он убежден, что необходимо поддерживать национальные традиции и культуру народов России. По словам Д.МЕДВЕДЕВА, межнациональный мир в России является одной из главных ценностей.

"У нас исторически сложился уникальный, богатейший опыт толерантности и взаимного уважения. В то же время, сохраняются проблемы, способные обострять межэтнические и межконфессиональные отношения", - считает Д.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, необходимо оптимизировать организацию миграционных процессов внутри страны и создать реальные условия для повышения мобильности российских граждан, как для системного способа перераспределения трудовых ресурсов, так и обеспечения права граждан на труд.