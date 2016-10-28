Клинтон намерена сделать Байдена госсекретарем - СМИ

Об этом издание Politico узнало от источника, пишет Украинская правда.

По его словам, 73-летний Байден находится вверху списка претендентов на эту должность, составленного командой Клинтон.

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Источник отмечает, что штаб Клинтон сейчас работает над тем, как убедить Байдена занять пост госсекретаря.

Клинтон и Байден баллотировались на пост президента США в 2008 году, но оба тогда проиграли Бараку Обаме. Также Байден думал над тем, чтобы баллотироваться и в этом году.

Издание пишет, что штаб Клинтон не прокомментировал эту информацию, несмотря на неоднократные просьбы.