Три штата США не разрешили России наблюдать за выборами 8 ноября

Желание России наблюдать за выборами приветствуется, но Москва сама отклонила приглашение от США о включении ее наблюдателей в команды от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), цитирует 22 октября Радио Свобода сообщение Госдепартамента США от 21 октября.

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«Мы сказали российскому правительству, что они (наблюдатели – УНИАН) являются предпочтительными в надзоре за нашими выборами...Нам нечего скрывать. Мы уверены в том, что наш избирательный процесс защищен и безопасен. И это будут честные и свободные выборы», – сказал представитель Госдепартамента Джон Кирби.

Одновременно он подчеркнул, что Россия сама отказалась от предложения присоединиться к группе наблюдателей ОБСЕ.

«От факта, что они решили не присоединяться к миссии наблюдателей ОБСЕ становится очевидно, что это вопрос не более, чем пиар-ход», – добавил Кирби.

Посольство России обратилось к властям по меньшей мере трех штатов США за разрешением направить своих наблюдателей. Но, как сообщается, штаты Оклахома, Техас и Луизиана в этом отказали.

В офисе губернатора штата Оклахома сообщили о получении соответствующего запроса еще в августе. Однако вынуждены были ответить отказом, потому что «их законы запрещают любому лицу, за исключением должностных лиц на выборах или самих избирателей, присутствовать во время голосования». Представители Техаса и Луизианы предоставили схожие объяснения отказов.

Как известно, президентские выборы в США 2016 года назначены на вторник 8 ноября 2016 года, будут 58-ми выборами президента США.