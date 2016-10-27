Путин заявил, что не против привлечения США к "нормандскому формату"

Президент России Владимир Путин заявил, что не против привлечения США к переговорам в «нормандском формате».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом российский президент сказал в ходе заседания клуба «Валдай».

«Да, дискуссии идут сложно. Да, это не очень эффективно, соглашусь с этим. Но другого нет. Нужно привлекать кого-то другого? Российская позиция такова: мы не против привлекать хоть кого, в том числе и наших американских партнеров», - отметил Путин.

Читайте такжеНа "нормандской" встрече Путин побоялся пить пиво, которым угощала Меркель: пришел со своим - СМИ

По его словам, сейчас все участники переговоров по Украине договорились, что будут работать параллельно с партнерами из США.

«Мы учитываем, конечно, позицию наших американских партнеров», - сказал российский президент.

Путин напомнил, что помощник президента РФ Вячеслав Сурков и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд регулярно проводят переговоры.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий заявил, что лидеры России, Украины, Франции и Германии владеют иностранными языками, однако на этой стадии переговоров в "нормандском формате" у них нет "общего языка".

"Общий язык проявляется не так часто, как хотелось бы. Его мало, общего языка", — прокомментировал Песков переговоры "нормандской четверки". При этом он отметил, что "пока на этой стадии" отсутствие "общего языка" компенсирует готовность лидеров продолжать работу в формате "нормандской четверки".

Путин, по его словам, также "использует английский для того, чтобы переговорить "на ногах" несколько минут с Олландом".