Боевики ИГ казнили возле Мосула не менее 65 человек - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на курдского политика Хошияра Зебари, передает 112 Украина.

По словам Зебари, казнь произошла три дня назад. Он также добавил, что террористы начали брать в заложники жителей деревень в окрестностях Мосула после начала военной операции против них.

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В свою очередь член провинции Найнава Абдул Рахман аль-Ваггаа уточнил, что большинство убитых были сотрудниками полиции Ирака и солдатами правительственной армии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что боевики группировки "Исламское государство" казнили в Мосуле 284 человека.