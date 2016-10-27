Боевики ИГ казнили возле Мосула не менее 65 человек - СМИ
05:11, 27 октября 2016Мир
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Боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили к югу от Мосула не менее 65 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на курдского политика Хошияра Зебари, передает 112 Украина.
По словам Зебари, казнь произошла три дня назад. Он также добавил, что террористы начали брать в заложники жителей деревень в окрестностях Мосула после начала военной операции против них.
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В свою очередь член провинции Найнава Абдул Рахман аль-Ваггаа уточнил, что большинство убитых были сотрудниками полиции Ирака и солдатами правительственной армии.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что боевики группировки "Исламское государство" казнили в Мосуле 284 человека.
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