Боевики ИГ казнили возле Мосула не менее 65 человек - СМИ

05:11, 27 октября 2016
Мир
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Боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили к югу от Мосула не менее 65 человек.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на курдского политика Хошияра Зебари, передает 112 Украина.

По словам Зебари, казнь произошла три дня назад. Он также добавил, что террористы начали брать в заложники жителей деревень в окрестностях Мосула после начала военной операции против них.

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В свою очередь член провинции Найнава Абдул Рахман аль-Ваггаа уточнил, что большинство убитых были сотрудниками полиции Ирака и солдатами правительственной армии.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что боевики группировки "Исламское государство" казнили в Мосуле 284 человека.

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