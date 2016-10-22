Боевики ИГИЛ в Мосуле казнили свой "живой щит", убив 284 человека

Среди казненных - мужчины и мальчики, сообщает CNN со ссылкой на информированный источник, который пожелал остаться неназванным, так как не уполномочен комментировать для прессы.

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Согласно сообщению, тела убитых боевики сбросили в общую могилу с помощью бульдозера.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, в Ираке ИГ захватило полтысячи семей, которых используют как живой щит.