Боевики ИГИЛ в Мосуле казнили свой "живой щит", убив 284 человека
08:51, 22 октября 2016Мир
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Боевики "Исламского государства" 20-21-го октября казнили 284 человека в Мосуле, которых изначально, вероятнее всего, собрали для использования в качестве "живого щита" на подступах к городу.
Боевики ИГИЛ в Мосуле казнили 284 человека / REUTERS
Среди казненных - мужчины и мальчики, сообщает CNN со ссылкой на информированный источник, который пожелал остаться неназванным, так как не уполномочен комментировать для прессы.
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Согласно сообщению, тела убитых боевики сбросили в общую могилу с помощью бульдозера.
Как сообщал УНИАН, по данным ООН, в Ираке ИГ захватило полтысячи семей, которых используют как живой щит.
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