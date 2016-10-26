The Guardian опубликовало тайную аудиозапись, в которой премьер Британии выступает против Brexit
15:03, 26 октября 2016Мир
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Премьер-министр Британии Тереза Мэй предупреждала компании о негативных последствиях для Британии после выхода страны из ЕС.
Об этом свидетельствует аудио, которое обнародовало The Guardian.
Отмечается, что аудиозапись была сделана в Goldman Sachs в Лондоне 26 мая во время тайной встречи с инвестиционными банкирами.
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Мэй подчеркнула, что экономические аргументы в пользу того, чтобы Британия осталась в ЕС, понятны.
Ранее УНИАН сообщал, что на историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%.
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