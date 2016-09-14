Еврокомиссия создаст рабочую группу для переговоров о Brexit

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято ЕК в среду в Брюсселе.

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"Это решение было принято после того, как президент ЕК Жан-Клод Юнкер 27 июля назначил Мишеля Барнье главой переговоров. Комиссия также решила назначить с 1 октября этого года Сабин Веянд заместителем главы переговоров", - говорится в сообщении ЕК.

Ранее УНИАН сообщал, что на историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%.