Еврокомиссия создаст рабочую группу для переговоров о Brexit
15:32, 14 сентября 2016Мир
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Европейская комиссия приняла решение создать рабочую группу для переговоров с Великобританией в соответствии статье 50 Соглашения ЕС о выходе этой страны из Европейского Союза.
Брексит / Иллюстрация REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято ЕК в среду в Брюсселе.
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"Это решение было принято после того, как президент ЕК Жан-Клод Юнкер 27 июля назначил Мишеля Барнье главой переговоров. Комиссия также решила назначить с 1 октября этого года Сабин Веянд заместителем главы переговоров", - говорится в сообщении ЕК.
Ранее УНИАН сообщал, что на историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%.
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